Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Uşak’ta bir otomobilin yayaya çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, yaya kaza yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

Kaza, Banaz Uşak karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Ateş’e (81), B.G. (27) kontrolündeki 34 CYK 244 plakalı otomobil çarptı. İhbarlar sonrasında kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil sürücüsü B.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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