THE, Uşak Üniversitesi’ne Reporter statüsü verdi

Times Higher Education (THE), 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Uşak Üniversitesine “Reporter” statüsü verdi. Açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, dünyanın en prestijli kuruluşlarından biri olan THE’nin yaptığı sıralamalarda yer almanın, üniversite olarak doğru bir yol izlediklerinin göstergesi olduğunu belirtti.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından, 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Uşak Üniversitesine "Reporter" statüsü vererek, adeta prestijli üniversiteler arasındaki yerini tescilledi. THE World University Rankings 2022’de (THE 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralaması) 99 ülkeden 1600 üniversite yer alırken, Uşak Üniversitesi,Times Higher Education Emerging Economies University Rankings (THE Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler) sıralamasına dâhil edilerek “Reporter” statüsüne geçirildi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kuruluşun ‘Reporter’ statüsü, düzenli olarak THE’ya veri sağlayan üniversitelere verilen bir statü, üniversitemizin bu statüde değerlendirilmesinden gurur duyuyoruz. Bu konuda çalışan Uşak Üniversitesi Ailesinin her bir ferdine teşekkür ediyorum.” dedi. Ayrıca Rektör Savaş, üniversiteleri derecelendirme konusunda Dünyanın en prestijli kuruluşlarından biri olan THE’nin yaptığı sıralamalarda yer almanın, üniversite olarak doğru bir yol izlediklerinin göstergesi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Geçtiğimiz yıl da THE sıralamasında, Türkiye’den 49 üniversitenin yer aldığı değerlendirme sonucunda üniversitemiz, ‘Nitelikli Eğitim’ alanında 201300 kategorisinde sıralamaya girerek 11. sırada yer almıştı. Bu sene de, THE Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler Sıralamasında verilen bu statü ile sıralamalardaki görünürlüğümüzü artırdık” şeklinde konuştu.

