Uşakspor deplasmanda 3 puan peşinde

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak sahasında lider Pendikspor'la golsüz berabere kalıp geçen haftayı bay takım olarak geçiren Uşakspor, yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'un rakibi olacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Can Cengiz'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Veli Özdemir, hafta sonunu bay takım olarak geçirdiklerini hatırlatarak, "Kırşehir Belediyespor üst sıraları zorlayan bir takım. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Evimize iyi bir sonuç alarak döneceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Uşak, grubunda 11 puanla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-11-09 11:52:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.