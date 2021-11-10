Birlikte yaşadığı adamı defalarca bıçaklayıp polise teslim oldu

Uşak'ta çiftlik evinde birlikte yaşadığı adamı bir çok yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan kadın, emniyete giderek teslim oldu. Ağır yaralanan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Uşak Merkeze bağlı Kalfa Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre bir çiftlik evinde çalışan G.K. (26) ile çiftlik sahibinin yakını ve çiftlikte yaşan U.O. (24) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada U.O., G.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan G.K., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken U.O. ise emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. İkili arasında geçtiğimiz günlerde de kavga çıktığı tespit edilirken yaralı şahsın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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