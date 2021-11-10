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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev arkadaşını defalarca bıçaklayıp polise teslim oldu

İHA

Ev arkadaşını defalarca bıçaklayıp polise teslim oldu

Uşak'ta çiftlik evini paylaştığı arkadaşını bir çok yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, emniyete giderek teslim oldu. Ağır yaralanan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, Uşak Merkeze bağlı Kalfa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir çiftlik evinde çalışan G.K. (26) ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı U.O. (24) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada U.O., G.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan G.K., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken; U.O. ise emniyete giderek teslim oldu.

İkili arasında geçtiğimiz günlerde de kavga çıktığı, yaralı şahsın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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