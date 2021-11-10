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Dumandan etkilenen köpeğe oksijen maskeli müdahale Dumanların arasında kalan 'Linda' için ekipler seferber oldu

İHA

Dumandan etkilenen köpeğe oksijen maskeli müdahale Dumanların arasında kalan 'Linda' için ekipler seferber oldu

Uşak’ta bir ikamettin bodrum katında çıkan yangının ortasında kalan 'Linda' köpek için ekipler seferber oldu. Yangından kurtarıldıktan sonra itfaiye ekipleri köpeğe hava maskesi takarken polis ekipleri ise köpekle yakından ilgilendi.
Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Atatürk mahallesi 2.Sümbül Sokak’ta bulunan Ümit Güler’e ait müstakil ikametin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden Güler’in komşuları itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi polis ekipleri sevk edildi. 10 Kasım dolayısıyla çocuklarını okula götüren ikamet sahibi Ümit Güler ve eşi Nejla Güler haber almaları üzere evlerine geldi. Ev sahipleri, evin bodrum katında köpek ve güvercinleri olduğunu belirtti.

Yangına müdahale eden ekipler, yoğun dumandan dolayı etkilenen hayvanlar için içeride kurtarma çalışması düzenledi. İtfaiye ekiplerinin arama çalışması sırasında polis ekipleri ise Ümit Güler’e güçlükle hakim oldu. İtfaiye ekipleri çalışmalarıyla dumandan etkilenen köpeği kurtarırken Ümit Güler ve Nejla Güler gözyaşlarına hakim olamadı. Dumandan etkilenen köpeğe itfaiye ekipleri oksijen tüpüyle kullandıkları maskeyi köpeğe takarken polis ekipleri de köpekle yakından ilgilendi. Korkudan kaynaklı şoku atlatan köpek ise sahiplerinin yanına giderek kendisini sevdirdi. Yangın itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürülürken bodrum katta bulunan 20 güvercinin ise telef olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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