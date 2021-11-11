'Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü' projesiyle 300 vatandaş gelir elde edecek

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, tıbbi aromatik bitki işleme tesisine çevrilen Büyüktoruak Köy’ündeki atıl belediye binasını ziyaret etti. Burada kekik ve çörek otu yağ sıkımı gerçekleştiren Vali Kocabıyık, yaptığı açıklamada da proje kapsamında 9 vatandaşın istihdam edileceğini ve yaklaşık olarak da 300 vatandaşın da gelir elde etmelerini hedeflediklerini belirtti.



Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 2019 senesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekle Programı kapsamınca başlatılan Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü projesince atıl ve kullanılmayan durumdan tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve satış noktasına çevrilen eski belediye binasını ziyaret etti. Burada Vali Kocabıyık’a İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da eşlik etti. Burada çörek otu yağı ve kekik yağı sıkan Vali Kocabıyık, yetkili ve çalışanlardan da bitkiler hakkında bilgiler aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Kocabıyık, proje kapsamında 60’a yakın tıbbi aromatik bitki yetiştirdiklerini dile getirdi. 9 vatandaşın istihdam edildiğini ve 300 kişinin de bu proje kapsamında gelir elde etmelerini hedeflediklerini sözlerine ekleyen Vali Kocabıyık, bu doğrultuda da Düzlüce Köy’ünde üretim yapan kadınlarla kooperatif kurduklarını belirtti. Kocabıyık, “Bugün burada size tanıttığımız projemiz Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü projemizdir. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2019 senesinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme programı kapsamında başladık. Proje ortakları Banaz Köylere Hizmet Götürme Birliği, Banaz Ziraat Odası ve Büyükoturak Köy Muhtarlığı. Bu projenin toplam bütçesi 1 milyon 440 bin 900 TL. Bunun 1 milyon 200 bin TL’sini Zafer Kalkınma Ajansından aldık. Geriye kalan 240 bin 900 TL’yi biz Uşak İl Özel İdaresi olarak karşıladık. Proje kapsamında Büyükoturak Köy Muhtarlığı’na ait olan atıl durumdaki eski belediye binası ve eklentileri tıbbi aromatik bitki işleme ve satış tesisine dönüştürdük. Bu tesiste çeşitli tıbbi aromatik bitkiler işlenerek, kurutularak, yağ, çay, kozmetik ürünleri ve dezenfektan ürünlerine dönüştürülüyor. Proje kapsamında 60’a yakın tıbbi aromatik bitki yetiştirildi. 210 kişiye de sertifikalı olarak; organik tarım, arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimleri verildi. Proje kapsamında burada 9 vatandaşımızı istihdam edeceğiz. Bununla birlikte Büyükoturak Köy’ünde ve civarında yaşayan en az 300 vatandaşımızın da bu projeden gelir elde etmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda da Düzlüce Köy’ünde de üretim yapan kadınlardan bir kooperatif kurduk” şeklinde konuştu.

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