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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bıçakladığı ev arkadaşı ölünce yeniden gözaltına alındı

İHA

Bıçakladığı ev arkadaşı ölünce yeniden gözaltına alındı

Uşak'ta aynı evi paylaştığı kişiyi çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralayan şüpheli, ev arkadaşı hayatını kaybedince 3 gün sonra yeniden gözaltına alındı.
Uşak merkeze bağlı Kalfa Mahallesi’nde 10 Kasım günü meydana gelen olayda; bir çiftlik evinde çalışan G.K. (26) ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı U.O. (24) arasında anlaşmazlıktan dolayı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada U.O., G.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan G.K., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken; U.O. ise emniyete giderek teslim oldu.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli U.O., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan G.K., hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşama 3 gün tutunabilen G.K'nın akşam saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından, ölümüne neden olan daha önce serbest bırakılan ev arkadaşı U.O. yeniden gözaltına alındı. Bu kez 'Kasten adam öldürme' suçundan yakalanan U.O'nun jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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