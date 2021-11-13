Uşakspor'un konuğu Nazilli Belediyespor

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını kazanamayan iki Ege ekibi Uşakspor ve Nazilli Belediyespor yarın karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Tarık Gürdal'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ev sahibi Uşakspor'da sarı kart cezalısı Emre Can Coşkun'la konuk Nazilli Belediyespor'da geçen hafta kırmızı kart gören Koray Baykara maçta forma giyemeyecek. Sıralamada 12 puanla 15'inci basamakta yer alan Uşakspor'un teknik direktörü Veli Özdemir, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını ve takımına güvendiğini söyledi. Zirve yarışını sürdürmek isteyen 16 puana sahip 7'nci Nazilli Belediyespor'un çalıştırıcısı Kadir Kar da kazanacaklarına inandığını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2021-11-13 10:50:49
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