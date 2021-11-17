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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gedik Piliç üreticileriyle birlikte hedef yükseltti

İHA

Gedik Piliç üreticileriyle birlikte hedef yükseltti

Kanatlı sektörünün lider markalarından olan Gedik Piliç, 1214 Kasım 2021 tarihleri arası Antalya Belek’te gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye genelindeki üreticileriyle buluştu. Toplantıda 2021 değerlendirmesi yapılarak, 2022 hedefleri belirlendi.

Toplantıya Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağız Gedik'in konuşmasıyla başlandı. Yağız Gedik, 2021 yılında tüketicilerle buluşmak adına 2021 yılında neler yapıldığını anlatan iletişim stratejisi sunumunu paylaştı.
Ardından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akan, ‘Broilerlerde Perfomans Artışı’ konulu sunumunu paylaştı. Broiler Üretim Müdürü Uzm. Mikrobiyolog Nurullah Sayın'ın ‘Performans Verileri ve Büyüme Hedefleri’ konulu sunumu ile toplantı sona erdi.

Beyaz et entegre tesisleri içerisinde 1968’den bu yana ilk sıralarda olmayı başaran ve Uşak ilinin vergi rekortmenliğini de elinde bulunduran Gedik Piliç, Türkiye’nin 500 sanayi devi sıralamasında 162. sırada yer alıyor

Günlük 400 bin adet kesim kapasiteli ve yıllık 200 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Gedik Piliç tesisleri, dünyada uygulanan en son teknolojik ekipmanlara da sahip. Dünyada 60 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Türkiye’nin tamamına 55 bayi ile dağıtım yapan Gedik Piliç, 2 bin 600 üzerinde çalışanı, piliç yetiştiricileri ve tedarikçileri ile tüketicilere hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 500 üreticisi ile bir araya gelerek uzman veteriner hekimler eşliğinde eğitim toplantıları düzenleyen Gedik Piliç, üreticinin bilinçlendirilmesi ve çiftçinin eğitimine de büyük önem veriyor. Gittikçe artan üretim artışıyla tavuk etini en kaliteli hali ile müşterilerine ulaştırmayı ilke edinen firma, üretimde birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan kuruluş olarak da sektörde fark oluşturuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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