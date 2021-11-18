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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Uşak Belediye Başkanı Çakın’a ödül Uşak Belediyesi’nin gençlere verdiği önem ödül getirdi

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Uşak Belediye Başkanı Çakın’a ödül Uşak Belediyesi’nin gençlere verdiği önem ödül getirdi

Yıl boyunca gençlere yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerle öne çıkan ve kurduğu Genç Kuşak Topluluğuyla birçok projeyi hayata geçiren Uşak Belediyesi; AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı proje yarışmasında ödüle layık görüldü. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlik ödülünü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Başkent Millet Bahçesi'nde bugün başlayan ve 21 Kasım’a kadar devam edecek olan “Tam Bana Göre Festival” kapsamında gerçekleşen ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Gençlere yönelik faaliyetleriyle öne çıkan belediyelerin ödüle layık görüldüğü programda, ödül töreninin yanı sıra birçok sanatsal etkinlik düzenlendi.

"Öncelikli Hedefimiz Gençlerimizin Önünü Açmak”
Gençlerin bir toplumun en kıymetli hazinesi olduğunu belirten Başkan Çakın; yürüttükleri faaliyetlerle gençlerin gelişimini desteklediklerini ifade etti. Birbirinden farklı projeler oluşturarak gençleri bu projelere dahil ettiklerinin altını çizen Çakın; “Özellikle geçtiğimiz yıl Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Genç Kuşak topluluğu sayesinde, kentimizdeki genç nüfusun daha sosyal ve daha etkin şekilde rol alabileceği projeleri hayata geçirme şansı yakaladık. Yaz okulları, spor kursları ve özel günlerde düzenlediğimiz farklı projelerle gençlerimizi sosyal hayata adapte ettik.” dedi.

“Gençler Bizim Yarınlarımız”
Gençlere yapılan yatırımın geleceğe dair yapılan en büyük yatırım olduğunun altını çizen Başkan Çakın, sosyal sorumluluk projeleri, çevre dostu çalışmalar, dezavantajlı bölgelere yönelik faaliyetler ve spor aktiviteleri gibi alanlarda gençlerle el ele çalıştıklarını söyledi.

Çakın, “Bugün burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden böyle bir ödül almak bizim için çok kıymetli. Uşak Belediyesi bundan sonra da her anlamda gençleri desteklemeye ve kucaklamaya devam edecek. Ben bundan sonra gençlerimize yönelik gerçekleştireceğimiz her projenin ve faaliyetin şimdiden şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum, bu anlamlı ödül için de AK Parti Yerel Yönetimler Teşkilatımıza tüm kalbimle şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Gençlere yönelik düzenlenen “Tam Bana Göre Festival” konserler, spor faaliyetleri, tiyatro ve söyleşi gibi aktiviteler ile birçok sanatçının katılacağı toplu etkinliklerle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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