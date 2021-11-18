40 ayrı şirket temsilcisi, Uşak Üniversitesi’nde bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 ayrı şirket temsilcisi, Uşak Üniversitesi’nde bir araya geldi

İHA

40 ayrı şirket temsilcisi, Uşak Üniversitesi’nde bir araya geldi

Uşak Üniversitesi’nde “Kariyer Planlamaya Bugünden Başla” etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte bireylerin teknolojik, mekanik ve kültürel anlamda gelişimlere açık olmaları vurgulandı.
Uşak Üniversitesi’nde Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü (MOKGK) tarafından, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Zafer Teknopark, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle “Kariyerini Planlamaya Bugünden Başla” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Balta Grup Şirketi İnsan Kaynakları ve Yönetim Müdürü Mehmet Kara ve Sarar Fabrika Müdürü Uğur Bekar katıldı. Program kapsamında “Yeni mezunları iş hayatında neler bekliyor” adlı konferans veren Mehmet Kara, kariyer planlaması hakkında bilgiler vererek dünyanın sürekli bir devinim halinde olduğunu ve değişimin kaçınılamaz olduğunu, kişinin teknolojik, mekanik, kültürel vb. anlamda gelişime açık olmasının önemine vurgu yaptı.


Ayrıca Sarar Fabrika Müdürü Uğur Bekar, iş bulma süreci öncesi ve sonrasıyla ilgili detaylı bilgiler aktardılar. Program sonunda konuşmacılara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç ve Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Doğan Hatun tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Programın ardından Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde kurulan ve 40 ayrı şirketin temsilcilerinin yer aldığı stantlarda öğrenciler firma temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buldu.

“Öğrencilerimizde kariyer bilincini oluşturuyoruz.”
Yoğun ilgi gören etkinlikte stantları gezen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, firmalar hakkında bilgi alarak, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Rektör Savaş firmalarla öğrencileri bir araya getirmeye devam edeceklerini belirterek, “Öğrencilerimizin kariyer planlamalarında onlara yol gösterecek etkinlikler yapıyoruz. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizde kariyer bilincini oluşturuyor, öğrencilerimizin meslek seçimlerinde doğru karar vermelerini sağlıyor, stajlarında öğrencilerimize rehberlik hizmeti oluşturuyoruz. Hem lisans dönemlerinde hem de mezuniyet sonrasında iş sahasında en etkili bir şekilde birikimlerini kullanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sebeple, mezunlarımıza daha etkin bir şekilde ulaşabilmek ve onları da bu tarz etkinliklerle yönlendirebilmek için Uşak Üniversitesi Mezun Sistemi’ne kayıt olmalarını veya bilgilerini güncellemelerini tavsiye ediyorum. Etkinliği düzenleyen Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğümüze, etkinliğimizi destekleyen Zafer Teknoparka, Uşak Ticaret ve Sanayi Odasına, Teknoloji Transfer Ofisimize ve stant açan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Uşak Belediye Başkanı Çakın’a ödül Uşak Belediyesi’nin gençlere verdiği önem ödül getirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Uşak Belediye Başkanı ...
Otomobilin çarpmasıyla savrulan araç trafik ışıklarına çarptı Araçta bulunan 4 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Otomobilin çarpmasıyla savrulan araç trafik ...
Gedik Piliç üreticileriyle birlikte hedef yükseltti
YEREL HABERLER Gedik Piliç üreticileriyle birlikte hedef yükseltti
Yapı şampiyonu Ada İnşaat, Uşaklıları ev sahibi yapmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Yapı şampiyonu Ada İnşaat, Uşaklıları ev sahibi ...
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, “TOGG’un piyasaya çıkmasını heyecanla bekliyoruz”
YEREL HABERLER UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, “TOGG’un ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.