Uşak’a yılda 770 bin metreküp içme suyu Sorkun Göledinin kapsamı değişti

– Uşak’ta inşası devam eden Sorkun Göledi, Sulama kapsamından çıkarıldı, içme suyu kapsamında alındı. 2023 yılında tamamlanacak gölet, hem kenti su baskınlarından koruyacak hem de şehre yılda 770 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek.



Uşak yeni bir içme ve kullanma suyu kaynağına daha sahip oluyor. DSİ Genel Müdürlüğü inşası devam eden Sorkun Göledinin kapsamını değiştirdi. Sulama projesi iptal edilen gölet kente artık içme ve kullanma suyu temin edecek.



Su tutma kapasitesi 2’ye katlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, ‘Sorkun Göledinin kapsamı ile birlikte inşaat projesinde de revizeye gittiklerini belirterek, gövde yüksekliği 24 metreden 25 metreye çıkartılan göledin su tutma kapasitesi ise yaklaşık 2 kat arttı. Sorkun Göledinin depolama hacmi yapılan değişiklikle birlikte 650 bin metreküpten 1 milyon 260 metreküpe yükseldi. Tamamlandığında Sorkun Göledinden Uşak’a yılda 770 bin m3 içme ve kullanma suyu verilecek. Gölet aynı zamanda kenti taşkınlardan da koruyacak. Yüzde 12 fiziki gerçekleşeme ulaşılan inşaatta şuana kadar derivasyon ve gövde kazıları ile batardoyu tamamlandı. Yakında enjeksiyon imalatlarına başlanacak ve 2022 baharında gövde dolgusuna start verilecek. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 2023 yılında inşaatı tamamlayarak Sorkun Göledinde su tutmayı hedefliyoruz” dedi.

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