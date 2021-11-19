Gedik Piliç’e ‘Ar-Ge Merkezi’ belgesi

– Türkiye kanatlı sektörünün lider markalarından olan Gedik Piliç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘ArGe Merkezi’ olarak belgelendirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve ArGe ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi 2020 yılı sonuçları ile 2019 yılı sonrası ArGe merkezi olarak kabul edilen şirketlerin açıklandığı 8. ArGe ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilişim Vadisi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘ArGe Merkezi’ olarak tescillenen Gedik Piliç, 8. ArGe ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde “ArGe Merkezi” belgesini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden teslim aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.