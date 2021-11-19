Uşak’ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

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Uşak’ta bulunan tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. Çok sayıda ekip bölgeye giderek yangına müdahale ediyor.

İzmir Uşak yolu üzerinde bulunan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi 103’üncü caddesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda sanayi ve belediye itfaiyesi yangına müdahale ederken, dumanlar kentin bir çok yerinden görünüyor. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırıyor.

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