Uşak'ta fabrika yangını(2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uşak Organize Sanayi Bölgesinde, geri dönüşümden rejenere iplik üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın ,6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2021-11-20 00:38:06



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