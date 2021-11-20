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Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman ile Ankara'da karşılaşacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

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