Işık ihlali yapan hafif ticari aracın çarptığı otomobilde can pazarı yaşandı; 4 yaralı

Uşak’ta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari aracın çarptığı otomobilde bulunan kadın yolcu, sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı. Can pazarının yaşandığı kazada dört kişi yaralandı.



Kaza, Uşak İzmir Karayolu Hacıkadem Kavşağı’nda meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak istikametine seyir halinde olan Tuğrul Tevfik yönetimindeki 64 AAU 029 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Hacıkadem Kavşağı’na geldiğinde kırmızı ışık ihlali sonucu kavşaktan Uşak istikametine dönüş yapan Müjde Korkut yönetimindeki 64 BB 806 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu.



Kontrolden çıktıktan sonra yolun sağındaki bir ağaca çarparak durabilen otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Atçalı isimli kadın yolcu, büyük maddi hasarın oluştuğu aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrasında otomobile sıkışan Fatma Atçalı’yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Can pazarının yaşandığı kazada, her iki araçta bulunan dört kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, kazaya neden olan hafif ticari aracın trafik ışıklarını ihlal ettiğini ileri sürdü. Maddi hasar oluşan araçların bölgeden kaldırılmasına kadar, bölgede trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

