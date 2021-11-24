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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekrem Savaş, yeniden Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

İHA

Ekrem Savaş, yeniden Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı doğrultusunda yeniden Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Savaş, yeniden seçilmenin verdiği memnuniyeti dile getirdi. Rektör Savaş, ülke ve milletin kalkınmasına süratle destek olacaklarını da sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı kararname ile yeniden Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaşadığı memnuniyeti ve gururu anlatan bir mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda . Uşak Üniversitesinin bilim üreterek, ürettiği bilimi yayarak ve bu bilimin ışığında öğrenciler yetiştirerek, bölgemizin, ülkemizin ve milletimizin kalkınmasına süratle destek olmaya devam edeceğine inandığını ifade eden Rektör Savaş, “Göreve geldiğimizde tek hedefimiz üniversitemizi dünyanın en saygın bilim yuvaları arasında hızla yerini almasını ve mezunlarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamaktı. Bu hedef için proje ve yayın sayımızda sağladığımız artışlar, açtığımız yeni bölümler ve iyileştirdiğimiz fizikî şartlarla hiç durmadan çalışmaya devam ettik. THE (Times Higher Education) 2022 Dünya Üniversiteler sıralamasında reporter statüsü kazanmak yayın başarımızı gösteren önemli bir göstergedir.” dedi.
Savaş: “ÜniversiteSanayi İşbirliği Önceliğimiz”
Üniversitesanayi işbirliğine vurgu yapan Savaş, görevde olduğu sürede bulunduğu bölgeden kopuk olmayan, ayakları yere sağlam basan; üretim, inovasyon ve ARGE odaklı bir üniversite olma yolunda attıkları adımlardan bahsederek yeni dönemde de Uşak Üniversitesini deri, tekstil ve seramik alanında bir tasarım üssü haline getirmek için çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.
Mesajında, yeniden atanma kararının hedeflerin gerçekleşmesi için adımların doğru bir yol üzerinde atıldığı anlamına geldiğini belirten Rektör Savaş meslektaşlarına seslenerek, “Bu, sizlerin özverili çalışmalarınızla mümkün olmuştur. Önümüzdeki süreçte de üniversitemizi dünyanın en köklü ve saygın üniversiteleri arasında görmek için aynı motivasyonla, daha güçlü proje ve yayınlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeniden Rektörlük görevine getirilen Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a, üniversitemiz personellerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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