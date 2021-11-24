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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Savaş, özel gereksininmli öğrencilerle buluştu

İHA

Rektör Savaş, özel gereksininmli öğrencilerle buluştu

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitede öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Savaş’a öğrenciler şarkı ve şiir söyleyerek sürpriz yaptı.
Rektör Savaş, Uşak Üniversitesinde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte Engelsiz Birim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şule Güçyeter, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Resmiye Nalan Ayvazoğlu, Özel Eğitim Topluluğu Danışmanı Arş. Gör. Mehmet Gürbüz, ÖSYM Bürosundan Ramazan Akkaya da Rektör Savaş’a eşlik etti. Öğrencilere hayırlı olsun dileklerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Savaş, “İkinci rektörlük dönemimin ilk gününü öğrencilerimizle geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Onlar bizim baş tacımız. Öğrencilerimizle birlikte birçok başarıya imza attık, atmaya devam edeceğiz. Engelsiz üniversite çalışmalarımızla ödüller kazandık. Uluslararası sıralamalarda görünürlüğümüzü artırdık. Uluslararası Değişim programlarımızdaki anlaşmalarımızı artırdık. Türkiye’de bir ilk olan Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezimizi kurduk. Yerli ve milli tasarımlarla yenilikçi çalışmalar yapıyor, dışa bağımlılığı azaltarak ülke kalkınmasına katkı sunuyoruz. Öğrencilerimizin kariyer planlamalarına yönelik birimler kurduk. Hem lisans dönemlerinde hem de mezuniyet sonrasında iş sahasında en etkili bir şekilde birikimlerini kullanmalarını sağlıyoruz” dedi.
Öğrenci odaklı, ‘Aklın ve Bilimin Işığında Yeni Nesil’ bir üniversite olarak ‘İki günü eşit olan ziyandadır’ düsturuyla çalıştıklarını vurgulayan Rektör Savaş “Siz değerli öğrencilerimiz iyi ki varsınız. İyi dilekleriniz için tekrar teşekkür ederim. Her zaman sizlerleyiz, yanınızdayız. Bir kez daha şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.
Rektör Savaş öğrencilerle bir süre sohbet ederek, dilek ve isteklerini dinledi. Öğrenciler ise Rektör Savaş’a çalışmalarında başarılar dileyerek sürpriz şiir ve şarkı söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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