Rektör Savaş mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Uşak Üniversite Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Savaş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından rektörlük mazbatasını aldı. Ayrıca Özvar, Ekrem Savaş’a başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Savaş, rektörlük mazbatasını Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan aldı. Görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğini belirten Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi, ülkemiz ve Uşak adına faydalı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti. Uşak Üniversitesini dünyanın en köklü ve saygın üniversiteleri arasında görmek için, önümüzdeki süreçte de geçmiş dönemdeki motivasyonlarının üzerinde bir çalışma gayretiyle ve daha güçlü projelerle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Bu göreve beni yeniden layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve Yürütme Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca YÖK başkanı Özvar da Rektör Savaş’a başarılı çalışmalarının devamını dileyerek tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.