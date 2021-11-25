20 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşak’ta yapılan demiryolu inşaatında, köprü yapımı aşamasında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Uşak’ta Ankara İzmir Demiryolu Projesi’nin Eşme Salihli kesiminde demiryolu çalışmasında çalışan Ufuk Göktaş (26), köprü inşaatı sırasında, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.