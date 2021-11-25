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AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Sabancı, “Kadına şiddet, insanlığa ihanettir”

İHA

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Sabancı, “Kadına şiddet, insanlığa ihanettir”

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Avukat Hilal Sabancı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Sabancı yaptığı açıklamada, AK Parti olarak kuruldukları ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attıklarını dile getirdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), ülke genelinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. Uşak’ta düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Uşak İl Başkanı Av. Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Av. Hilal Sabancı, AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açıklamalarda bulunan Av. Hilal Sabancı, kadına yönelik şiddetin, yalnızca kadı oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan davranış olduğunu belirtti. Kadına karşı şiddetin sadece ülkemizde olmadığını ve bütün dünyada bir sorun olduğunu da dile getiren Sabancı, parti olarak kuruldukları ilk günden itibaren kadına yönelik şiddete reform niteliğinde adım attıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Av. Hilal Sabancı yapmış olduğu açıklamada, “AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz Seçim Beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. 2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile ‘Töre Nedeniyle’ ifadesini ekleyerek, Töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medenî Kanun, İş Kanunu’nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM’leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, Alo 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekûn mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor. Bizim medeniyetimiz kadın, erkek, çocuk, her bir insana muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kıymetli Hanımefendi’nin de önemle vurguladıkları gibi ‘kadına şiddet, insanlığa ihanettir.’ AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekun mücadele ile sağlanacağına inanıyoruz. Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur. Yakın zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da, ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü Yargı Paketinde düzenlendi. Attığımız tüm bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadınerkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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