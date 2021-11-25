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Uşak'ta kadına şiddete karşı turuncu balon Kadına karşı şiddete farkındalık yürüyüşü düzenlendi

İHA

Uşak'ta kadına şiddete karşı turuncu balon Kadına karşı şiddete farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Uşak’ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında yürüyüş korteji düzenlenirken, kortej sonrasında protokol üyeleri ve vatandaşlar farkındalık amaçlı gökyüzüne “Kadına şiddete hayır” yazılı turuncu balonlar bıraktı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Uşak’ta yürüyüş korteji düzenlendi. Korteje Uşak Valisi Funda Kocabıyık öncülük ederken Cumhuriyet başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar da eşlik etti. İsmet Paşa Caddesi eski belediye önünde başlayan yürüyüş, caddenin diğer ucu 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda son buldu.

Yürüyüş sonrasında meydanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, kadın ve erkeğin uyumlu çalışmasıyla medeniyetlerin inşa edildiğini belirterek bu uyumun zaman zaman kadınların aleyhine bozulduğunu ve insanlık adına utanç verici tabloların ortaya çıktığını söyledi. Bu tarz sorunların çeşitli alanlarda ve farklı biçimlerde günümüzde de devam ettiğini sözlerine ekleyen Funda Kocabıyık, “Hayatın her kademesinde kadınların gücünden, bilgeliğinden ve üretkenliğinden yararlanmayı beceremeyen toplumların yüksek medeniyetler kurmaları olanaksızdır. Çünkü kadınlarına değer vermeyen, onları üretime katmayan, kadınlarının başarısıyla yücelmeyen ulusların günümüz dünyasında başarıyla anılmaları mümkün değildir. Kadınlarımızın karşılaştığı ve insanlık adına utanç duyulması gereken sorunların temelinde çarpık bir zihniyet yatmaktadır. Bu arızalı anlayış, kadının değerini ve yüceliğini anlamak bir yana kadının sadece insan olmaktan kaynaklanan haklarına dahi tahammül göstermemeyi âdeta bir marifet saymaktadır. İnsan fıtratına aykırı bu bakış açısı ortadan kaldırılmadığı ve kadınlarımıza hak ettikleri değer verilmediği sürece medeniyet merdivenlerinin en alt basamaklarında çabalamaktan başka çaremiz olmayacaktır. Kadınların içinde bulunduğu bütün müşkül durumlar ve maruz kaldığı insanlık dışı birtakım muameleler bir an önce ortadan kaldırılmalı ve sıklıkla karşı karşıya geldiğimiz üzücü hadiseler son bulmalıdır. Kadınlarımızın, insan olma onurunun ve yüksek mertebesinin eşit ortağı olduğu hakikatini aklımızdan bir an olsun çıkarmadan atacağımız çözüm odaklı adımlar, toplumsal huzurumuzun da ebediyen tesisine katkı sağlayacaktır. Tarihte kurduğu büyük medeniyet ve kültür eserleriyle tanınan yüce Türk milleti, bu medeniyetin ve kültürün inşasında kadınlarının bilgeliğinden ve gücünden istifade etmeyi çok iyi başarmıştır. Böyle bir milletin efradı olarak bizlerin bugün kadınlarımızı en büyük işlerin başında ve en büyük başarıların mimarı olarak görmek tabii hakkımız değil midir? Bu anlayışla, millet hayatımızda kadınlarımızın kendilerini güvende, huzurlu ve bu hayatın eşit sorumlusu olarak hissedebildikleri bir anlayışın bir an önce hâkim olmasını ve kadınların hak ettikleri değerle karşılandıkları bir medeniyetin yükselmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Kocabıyık, açıklamalarının ardından Yeşilay, Jandarma ve Polis stantlarını gezdi. Katılımcıların ek tek beyaz panoya ellerinin boyaya sokarak baskı yapmalarının ardından havaya da “Kadına şiddete hayır” yazılı turuncu balon bıraktı. Program balonların bırakılması sonucunda son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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