Uşakspor'un rakibi Eskişehirspor

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Uşakspor, yarın sahasında düşme hattındaki Eskişehirspor'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Efe Tanrıverdi görev alacak.
Teknik direktör Veli Özdemir, Eskişehirspor maçını 3 puanla bitirip çıkışı sürdüreceklerini söyledi. Özdemir, "Son 5 maçta yenilgi yüzü görmedik. Artık galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Eskişehirspor maçıyla başlayarak bu hedefimize ulaşacağız" dedi.
Uşak'ın bu maç öncesi 16 puanı var.
DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-11-26 11:12:36
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