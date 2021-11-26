Uşak’ta 2 torbacı tutuklandı

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Uşak’ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2 kişi tutuklanırken 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eşme ilçesinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen Narkotik ekipleri, şüpheli 4 şahsı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Eşme Adliyesi’ne sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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