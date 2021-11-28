Uşakspor sol şeritte

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona ilk 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle alt sıralarda başlayan Uşakspor, teknik direktörlük görevini takımın eski futbolcularından Veli Özdemir'in devralmasıyla gaza bastı. Özdemir yönetiminde 9 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen Uşak, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Grupta 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Uşakspor, iç sahadaki 2-1'lik son Eskişehirspor galibiyetiyle 19 puana ulaşıp Play-Off hattıyla arasındaki farkı 1 puana indirdi. Ligdeki iyi gidişini Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kupada 1 Aralık Çarşamba günü Samsunspor'a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-11-28 12:00:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.