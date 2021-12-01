Ölüme terk edilen Hasibe son yolculuğuna uğurlandı

Uşak’ta ehliyetine 2028 yılına kadar el konulan alkollü sürücünün çarpıp yağışlı havada ölüme terk ettiği 23 yaşındaki Hasibe Güven, son yolculuğuna uğurlandı.



İzmir Uşak karayolu Gazi Bulvarı’nda meydana gelen kazada; alkollü araç kullandığı gerekçesiyle hakkında daha önce 3 kez işlem yapılan Sinan P’nin (41) kullandığı 34 DJH 396 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Güven’e (23) çarpmış, sürücünün 1 saat sonra kazayı haber vermesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.



Vicdansız sürücünün yardım etmek yerine ölüme terk ettiği Hasibe Güven, yapılan otopsinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hasibe’den geriye gülümserken çekilmiş fotoğrafı kaldı.

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