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Vicdansız sürücü tutuklandı Genç kıza çarparak kaçan, polisin çalışması sonucu yakalanan alkollü sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İHA

Vicdansız sürücü tutuklandı Genç kıza çarparak kaçan, polisin çalışması sonucu yakalanan alkollü sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Uşak’ta çarptığı genç kızın ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza, İzmir Uşak karayolu Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; su arıtma firması işleten Sinan P. (41), kardeşi, çalışanı ve bir arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra 34 DJH 396 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Yağışlı havada hızla seyir halinde olan araç, Gazi Bulvarı’nda ilerlerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Güven’e (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasında bulunan refüje savrulan Hasibe Güven, kanlar içinde yerde kalırken; aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir an bile duraksamadan bölgeden kaçtı.
Bir süre sonra vicdana gelen ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan Sinan P.’nin çalışanı Adem A. (28), maddi hasarlı bir kazaya karıştığını öne sürerek tutanak tutulması için trafik ekibi istedi. Aracı inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, camdaki göçük ve kan izlerinden aracın birine çarptığını fark etti. Kazanın gerçekte aracın bulunduğu yerden 1 kilometre geride meydana geldiğini belirleyen polis ekipleri, bölgeye ulaştıklarında refüjde hareketsiz bir şekilde yatan genç kız ile karşılaştı. Hasibe Güven’in yaşadığını fark eden polislerin destek çağrısı üzerine gelen sağlık görevlileri, nabzı düşük de olsa alınan yaralıyı hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından sürücü olduğunu iddia eden Adem A., patronu Sinan P., kardeşi Yusuf P. ve arkadaşları Osman E. gözaltına alındı. Araçta bulunanların tutarsız ifadelerinden şüphelenerek harekete geçen polis ekipleri, yapılan titiz çalışma ve çapraz sorgu sonucunda aracı asıl kullananın Adem A. değil, patronu Sinan P’nin olduğu tespit etti. Daha önceden de hakkında 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Sinan P.’nin ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu ve 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Sinan P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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