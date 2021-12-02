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UŞAK, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü turda deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-0 yenilerek elenen Uşakspor lige döndü. Teknik direktör Veli Özdemir, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonunda Teco Karacabey Belediyespor'a konuk olacaklarını belirterek, "Kupada zorlu bir maça çıktık ve sonuçta elendik. Artık tüm konsantremizi lige vereceğiz. Geçen hafta evimizde Eskişehirspor'u yenerek çıkışa geçtik. Karacabey deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmek tek hedefimiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak

2021-12-02 11:37:49



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