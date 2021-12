Uşak Üniversitesi, çalışmalarıyla yükselişe devam etti

Uşak Üniversitesi, Webometrics ve SCIMAGO Dünya Üniversiteleri Sıralamasındaki yerini her geçen yıl yükseltmeye devam ediyor.



Uşak Üniversitesi, düzenledikleri çalışmalarla başarılarına başarı katmaya devam etti. Uşak Üniversitesi son olarak boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet üzerinden değerlendirilen Webometrics (Webometrics Ranking of Universities) ve SCIMAGO Dünya Üniversiteleri (Scimago Institutions Rankings) 2021 yılı sıralamalarından yine yerini yükseltti. Geçtiğimiz sene 30 bin üniversite arasında 3 bin 85.sırada yer alan Uşak Üniversitesi, bu sene yapılan sıralamada ise 31 bin üniversite arasında 2 bin 817.sırada yer aldı. Uşak Üniversitesi’nin yükselişini değerlendiren Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Webometrics, ülke veya disiplini ne olursa olsun yükseköğretim kurumlarını değerlendiren kuruluşlar arasında en önemlilerinden biridir. Webometrics’in birincil amacı, üniversiteler tarafından üretilen bilgiye açık erişimi teşvik etmektir. Şu anda 200’den fazla ülkeden 31 bin yükseköğretim kurumu sıralanmaktadır. Metodoloji olarak, görünürlük, şeffaflık ve mükemmellik göstergelerini kullanmaktadır. Üniversitemiz, Webometrics 2020 sıralamasında 30 bin üniversite arasında 3 bin 085. sırada yer alırken, 2021 Webometrics sıralamasında 31 bin üniversite arasında 2 bin 817. sıraya yükselmiştir” dedi.



Uşak Üniversitesinin ayrıca SCIMAGO 2021 Dünya Üniversite Sıralamasında da 4 bin 126 üniversite arasında 630. olduğunu belirten Rektör Savaş, “Üniversitelerin bilimsel araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin yanı sıra web göstergelerini de değerlendiren SCIMAGO kapsamında, 2020 yılında 3 bin 896 üniversite arasında 637. olan üniversitemiz, 2021 yılı sıralamasında 4 bin 126 üniversite arasında 630. olarak yükselişini sürdürmüştür. Her geçen yıl Uşak Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamalarındaki yerini perçinliyor. Bu başarı Uşak Üniversitesi Ailesinin başarısıdır. Bu başarı üniversitemizin doğru hedeflerle yol aldığının en önemli kanıtıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.