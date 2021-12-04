Uşakspor deplasmanda sahaya çıkacak

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Uşakspor yarın düşme hattında yer alan Teco Karacabey Belyediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Karacabey M.Fehmi Gerçekler Stadı'nda Abdullah Volkan Aydın'ın görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Teknik direktör Veli Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'a elendiklerini hatırlatarak, "Hafta içinde zorlu bir maç oynadık, neticede kupada yokuz. Bütün konsantremizi lige vereceğiz. Son 6 maçı mağlup olmadan tamamladık. Karacabey'de de kazanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2021-12-04 11:30:54



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