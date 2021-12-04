Uşak'ta bin 504 araç sürücüsüne para cezası kesildi

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Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 504 sürücüye idari para cezası uygularken, 34 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 6 bin 453 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 504 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 34 araç da trafikten men edildi.

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