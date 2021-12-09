Uşaklı çocuklar Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nde gelişim gösteriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşaklı çocuklar Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nde gelişim gösteriyor

İHA

Uşaklı çocuklar Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nde gelişim gösteriyor

Uşak Belediyesi tarafından kurulan Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nde ilk okul ve orta okul öğrencilerinin katılımıyla çok sayıda robot ve deney yapılıyor.

Dikilitaş Mahalle Konağı’nda faaliyet gösteren Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi, uzman öğretmenler farklı yeteneklere sahip çocukları ağırlamaya devam ediyor. 60’a yakın öğrencinin sabit olarak devam ettiği atölye ilk okul ve orta okul öğrencilerini de misafir ediyor. Atölye bünyesinde açılan ve kendi seviyelerine uygun kurlarda eğitim alan minikler; bilişim öğretmenleri liderliğinde robot tasarımları ve farklı malzemelerden çeşitli figürler yapıyor. Çocukların hem bilişsel gelişimini hem de el ve göz koordinasyonlarını geliştiren atölye; teknolojik anlamda da geleceğe açılan bir pencere niteliği taşıyor. Atölyede gördükleri derslerde öğrendikleri bilgilerle ortaya birbirinden farklı robotlar çıkartmanın mutluluğunu yaşayan minikler; aynı zamanda öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri deneylerle de keyifli vakit geçiriyor.

Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nde görev yapan Bilişim Öğretmeni Melek Aslan “Atölyemiz temel seviyede çocuklarımıza planlama yapabilmeyi, algoritmik düşünce yeteneğini geliştirmeyi, matematiğe olan sevgilerinin artmasını, mühendislik ve el becerilerinin gelişmesini sağlıyor. Bu sayede miniklerimiz mantıklı düşünebilmeyi, bazı derslerde ve günlük hayatlarında planlı bir şekilde hareket edebilmeyi öğreniyor. Biz temel seviyede çocukların mühendislik becerilerini geliştirebilmek için lego tasarım yapıyoruz ve bu legoları kodlama üzerinden çalıştırıyoruz. Bu sayede yazılıma giriş yapmış olan çocuklarımız öğrenirken bir yandan da eğleniyor. Ardından kağıt üzerinde kodlama ve yer yön bilgisini de basit robotlarımızla öğreniyoruz. Scracth ve MBlock programlarıyla kod yazmaya başlıyoruz. İleri seviyelerde çocuklarımız görüntü işlemeyi ve hatta akıllı sistemleri tasarlamayı da öğrenebiliyor. Önderliğinde bu projeyi yürüttüğümüz Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın’a tüm desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyor; tüm öğretmenlerimizi öğrencileriyle atölyemize beklediğimizi eklemek istiyorum.” dedi.

Nihat Dülgeroğlu İlkokulu Bilişim Öğretmeni Burak Yavaş, misafir olarak katıldıkları Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nin öğrenciler için büyük bir hizmet olduğunu belirterek Uşak Belediyesi’ne teşekkür etti. 1/B sınıfında okuyan toplam 37 öğrencinin burada eğitim aldığını belirtti. Böyle bir hizmeti kendilerinin sundukları için Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a da teşekkür eden Yavaş, “Bu öğrenciler iki aydır kursa devam ediyor ve eğitim öğretim döneminin sonuna kadar da devam edecekler. Öğrencilerimiz bu gibi merkezlerin sayesinde daha bilimsel ve algoritmik düşünme becerilerine sahip, farklı bakış açıları kazanmış bireyler haline geliyorlar. Bir problemle karşılaştıklarında doğru bir çözüm yöntemi geliştirebiliyorlar. Bu da ileriki yaşamlarında sahip olacakları iletişim becerilerinde ve kendilerini ifade etme biçimlerinde çok ciddi önem taşıyor” dedi.

Uzun zamandır Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atöylesi’ne geldiğini dile getiren Eymen Efe Yılmaz ise, “Robotlar ve deneyler yapıyoruz. İlk yaptığım deneyle hayallerimin gerçek olduğunu söyleyebilirim. Bu yeri bizim için kurmuşlar, çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çakın seçilmiş kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çakın seçilmiş kadınlarla buluştu
Uşakspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını başlattı
YEREL HABERLER Uşakspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını başlattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.