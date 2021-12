Uşakspor - Şanlıurfaspor: 0-0

UŞAK, (DHA) - STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Birtan Yavuz (xx), Tolga Atasoy (xx)

UŞAKSPOR: Umut (xxx) Mete (xx), Yasin (xxx), Enes Olgun (xx) (Dk. 90 Berkay), Mehmet (xx) (Dk. 84 Onurcan), Kerem (xx), Emre Can (xxx), Ömer (xx) (Dk. 90 Tayyib), Canberk (xx), Resul (x), Noyan (x)

ŞANLIURFASPOR: Murat (xx) Vedat (x), Muhammed Samet (x) (Dk. 73 Ferhan x), Behlül (x) (Dk. 62 Mustafa xx), Muhammed Enes (x) (Dk. 62 Yasin xx), Erkan Kaş (xx) (Dk. 73 Emir Miray x), Şiyar (xx), Can Erdem (x), Burak (xx), Çağlar Birinci (x) (Dk. 10 Kemal Can xx), Ferhat (xx)

SARI KARTLAR: Şiyar, Kemal Can, Vedat (Şanlıurfaspor), Kerem, Canberk (Uşakspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra geçen hafta Karacabey Belediyespor'a yenilerek Play-Off hattını yakalama fırsatını tepen Uşakspor, grubun güçlü ekiplerinden Şanlıurfaspor'la yenişemedi: 0-0. Uşak 1 Eylül Stadı'nda girdikleri pozisyonları harcayan iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu skorla Şanlıurfaspor 22 puanla averajla Play-Off'un dışında kalırken, Uşakspor da puanını 20'ye çıkardı.

