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Uşak'ta alkol denetiminde 11 sürücünün ehliyetine el konuldu

İHA

Uşak'ta alkol denetiminde 11 sürücünün ehliyetine el konuldu

Uşak’ta gece 12'den sonra kentin çeşitli noktalarında yapılan 2 farklı denetimlere takılan alkollü sürücülere işlem yapıldı. Yapılan işlemlerde 11 araç trafikten men edilirken araç sürücülerine de 60 bin TL'ye yakın ceza kesildi.
Uşak’ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında 2 farklı denetim gerçekleştirildi. Gece saatlerinde polis ekipleri kentin işlek caddelerinde seyir halindeki araçları tek tek durdurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek, alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Yapılan kontrollerde alkollü çıkan sürücülerin kaçmamaları için de önlemler alındı.

Kontrollerde çok sayıda araç denetlenirken, alkollü sürücüler ve evrakları yeterli olmayan sürücülere gerekli işlemler yapıldı. Yapılan uygulamada 50'den fazla aracın sorgulandığı öğrenilirken 11 araç ise çeşitli nedenlerden trafikten men edildi. Öte yandan evrakları yetersiz ve alkollü olan sürücülere de toplamda 60 bin TL para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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