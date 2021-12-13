TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti

DHA

TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti


Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK´ta yaşayan, çıktığı bir televizyon programında ortadan kaybolan eşi Zehra K.'nin (30) pidecilik yapan komşusuyla kaçtığını öğrenen Serkan K. (32), evinde iple kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.
Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olan 1 çocuk babası Serkan K., 3 Aralık'ta 2 yıllık eşi ev kadını Zehra K.'nin ortadan kaybolması üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis Zehra K.'yi ararken, Serkan K. de eşinin bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı. Eşine, 'Evine, çocuğunun yanına dön' çağrısı yapan Serkan K., hayatının şokunu yaşadı. Serkan K., programa bağlanan eşi Zehra K.´nin pidecilik yapan komşusuyla kaçtığını söylemesiyle yıkıldı. Programın ardından Serkan K., memleketi Uşak'a döndü.
Serkan K., dün 1 yaşındaki kızını kız kardeşi Seval K.'ye bıraktıktan sonra evine dönüp yakınlarını telefonla arayarak helalleşti. Durumdan şüphelenen yakınları aramalara rağmen Serkan K.'ye ulaşamayınca, polise haber verdi. Dün saat 12.00 sıralarında Serkan K.´nin Durak Mahallesi, Hoca Tahir Efendi Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Ekipler, Serkan K.'nin tavana iple asılı cesedi ile karşılaştı.
Serkan K.'nin cenazesi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Yetiştirme yurtlarında büyüdüğü ve 2 yıl önce görücü usulüyle evlendiği belirtilen Serkan K.'nin ölümü yakınlarını yasa boğdu.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2021-12-13 15:54:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta alkol denetiminde 11 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Uşak'ta alkol denetiminde 11 sürücünün ehliyetine el ...
Uşak'ta bin 504 araç sürücüsüne para cezası kesildi
YEREL HABERLER Uşak'ta bin 504 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşakspor - Şanlıurfaspor: 0-0
YEREL HABERLER Uşakspor - Şanlıurfaspor: 0-0
Uşakspor - Şanlıurfaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Uşakspor - Şanlıurfaspor (FOTOĞRAFLAR)
Başkan Çakın özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çakın özel gereksinimli çocuklarla bir araya ...
Uşakspor evinde Şanlıurfaspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Uşakspor evinde Şanlıurfaspor'la oynayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.