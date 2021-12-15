Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB’ler toplantısı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB’ler toplantısı düzenlendi

İHA

Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB’ler toplantısı düzenlendi

Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda hayata geçirilen, ‘iklim değişikliği, özel sektöre etkileri, Yeşil Ekonomi ve Yeşil OSB’ler’ ile ilgili Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu üyeleri, konuyla ilgili il müdürleri ve sanayiciler katıldı. Toplantıda, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yalçın Aşkın Öktem tarafından, ‘‘İklim Değişikliğinin Özel Sektöre Etkileri’’ adlı sunum gerçekleştirildi. Öktem sunumunda; iklim değişikliğinin ne olduğu, küresel ısınmanın nedenleri, küresel ısınmanın etkileri, iklim değişikliğinin ülkemize etkileri, iklim değişikliğini kontrol altına alma çalışmaları, Kyoto Protokolü ve Paris Antlaşması, Paris Antlaşması’nın önemli özellikleri, Türkiye’nin Paris Antlaşması’nı onaylaması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşil Mutabakat çerçevesinde ülkemizdeki eylem planının hazırlık süreci, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ülkemize etkileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Yeşil OSB Sertifikası ve sertifikasyon süreci hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Sunumun ardından toplantı, soruların cevaplanması ve karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

“Üniversitesanayi işbirliği ile OSB’lerimizin yeşil ekonomiye geçişini hızlandıracağız”
Geçtiğimiz aylarda yapılan Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu toplantısında; Paris İklim Sözleşmesi (Yeşil Mutabakat) gereğince Uşak için neler yapılabilir üzerinde konuşulduğunu ve toplantı sonrası üniversite olarak bir çalışma yaptıklarını da belirten Rektör Prof. Dr. Savaş, “UTSO’da bir araya gelerek danışma kurulu üyelerimize ve sanayicilerimize, yaptığımız çalışma ile ilgili bilgi aktardık. Özellikle ‘Yeşil Ekonomi’ konusunda yapacaklarımızı ele aldık. Uşak hali hazırda Türkiye'deki tekstil geri dönüşümünün yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. UTSO Başkanımız Suat Selim Kandemir, OSB’lerimizin de ‘Yeşil OSB’ olmak için alt yapılarının mevcut olduğunu belirtiyor. Elimizdeki veriler, Uşak sanayisinin bu dönüşüme hazır olduğunu gösteriyor. Üniversitesanayi işbirliği ile şehrimizdeki tüm OSB’lerimizin yeşil ekonomiye geçişini hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada, ekonomi trendinin yeşil ekonomiye doğru gittiğini aktaran UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir ise "Uşaklı Sanayiciler olarak bizler de ülkemizin karbon ayak izini azaltmaya ve yeşil OSB vizyonuyla dünyadaki ekonomik trende hazır olmak için çalışıyoruz. G7 Zirvesinde dünyanın en büyük 32 moda firması, geri dönüştürülmüş ham madde kullanımı sözü verdi. Artık büyük markalar geri dönüştürülmüş ham maddeleri talep ediyorlar. İlimiz, Türkiye'deki tekstil geri dönüşümünün büyük bölümünü karşılıyor. Üniversitemiz ile el ele vererek şehrimizi geleceğe hazırlamak ve Uşak'ı ülkemiz adına dünyanın geri dönüşümde marka şehirlerinden biri haline getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta 3 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak’ta 3 torbacı tutuklandı
TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti
YEREL HABERLER TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen ...
Uşak'ta alkol denetiminde 11 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Uşak'ta alkol denetiminde 11 sürücünün ehliyetine el ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.