Uşak'ta 1 kilo 300 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1 kilodan fazla metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıstan birisi tutuklanırken bir şahıs da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında 1 kilo 300 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Araçta olan T.K. ve V.Ü. de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan T.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken V.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.