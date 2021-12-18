Uşakspor gurbette terleyecek

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kalan 20 puanlı Uşakspor, yarın deplasmanda Kırklarelispor'un rakibi olacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Uşakspor'da kart cezalıları Kerem Kalafat ve Canberk Dilaver, Kırklareli'de forma giyemeyecek. Teknik direktör Veli Özdemir, zorlu bir maça çıkacaklarını ancak kazanacaklarına inandığını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA
2021-12-18 11:53:54
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