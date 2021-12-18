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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi, en yeşil üniversiteler arasına girdi

İHA

Uşak Üniversitesi, en yeşil üniversiteler arasına girdi

Uşak Üniversitesi, 2021 yılında da “UI GreenMetric” sıralamasında İlk bin üniversite arasında yer almayı başardı.
Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren “UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi” 2021 yılı sonuçları açıklandı.
Dünyadaki önemli akreditasyon kurumları olan Webometrics Dünya Üniversiteleri sıralaması, SCImago ve THE gibi uluslararası kuruluşların sıralamalarında yer alan Uşak Üniversitesi, 2021 yılında bir kez daha UI GreenMetric (Dünya genelinde en yeşil kampüsler) sıralamasında ilk bin üniversite arasına girmeyi başardı.
Uluslararası düzeyde 956 üniversitenin sıralamaya dâhil edildiği değerlendirmede, 2021 yılında toplamda 3 bin 400 puan alan Uşak Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında yer aldı. Sıralamanın yapı ve alt yapı kategorisinde 975 puan alan üniversite, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 650, atık kategorisinde 300, ulaşım kategorisinde 525, eğitim ve araştırma kategorisinde ise 750 puan alarak, ABD, Rusya ve Avrupa’daki birçok üniversiteyi geride bıraktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, göreve geldikleri günden bu yana, üniversitelerinin hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan üniversiteler arasına girmesi için önemli derecelendirme kuruluşları için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl ilk defa GreenMetric Dünya Üniversiteler sıralamasına girdiklerini hatırlatan Rektör Savaş, “İlk kez değerlendirilmeye alındığımız 2020 sıralamasında, 911 üniversitenin yer aldığı sıralamada ilk bin üniversite arasına girmeyi başardık. Bu sene de 954 üniversitenin değerlendirdiği 2021 yılı sıralamasında da 834’üncü sırada yer alarak, değerlendirme alanlarındaki kararlılığımızı ve iddiamızı gösterdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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