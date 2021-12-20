Uşakspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını başlattı

Uşakspor, sahasında karşılaşacağı Pazarspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman ile sahasında karşılaşacağı Pazarspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
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