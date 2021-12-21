Uşak'ta 825 litre kaçak şarap ele geçirildi

Uşak'ta kaçak alkol üretildiği tespit edilen eve düzenlenen operasyonda 825 litre kaçak şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Uşak'ta Eşme İlçesine bağlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak yollarda şarap üretildiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 825 litre kaçak şarap ele geçirilirken 1 şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.