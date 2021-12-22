Rektör Savaş öğrencilerle buluştu

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “RektörÖğrenci Toplulukları Buluşması” programı kapsamında öğrencilerle buluştu. Rektör Savaş, öğrencilerin ders dışı zamanlarını iyi değerlendirebilmeleri gerektiğini vurgulayarak, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmalarının onların gelişimini destekleyeceğini belirtti.



Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen “RektörÖğrenci Toplulukları Buluşması” Öğrenci Yaşam Merkezi alanında bulunan yemekhanede gerçekleşti. Düzenlenen etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet Kara, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Gülay Selçuk Çelik ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emre Vadi Balcı eşlik etti. Programda konuşan Rektör Ekrem Savaş, üniversiteler için öğrenci topluluklarının önemine dikkat çekerken, öğrencilerin ders dışı zamanlarını da iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.



Rektör Savaş “Sizin fikirleriniz, yapacağınız çalışmalar ve etkinlikler önem arz etmektedir. Öğrenci Yaşam Merkezimizi tamamlandık. Çevre düzenlemelerimizi gerçekleştirdik. Pandemiden dolayı yaklaşık bir buçuk yıl yüz yüze eğitim yapamadık. Ancak üniversitemiz bu süreçte başarılı bir şekilde online eğitimini sürdürdü. Şu an da üniversitemizde hibrit eğitim verilmekte. Derslerinizin yüzde 40’nı online, yüzde 60’ını da yüz yüze görmektesiniz. Elbette kampüsümüz öğrencilerimizle güzel. Sizleri burada görmekten dolayı çok mutluyuz.” dedi.



“En az bir yabancı dili iyi öğrenin”

Eğitim sürelerini zamanında ve en verimli şekilde tamamlayabilmeleri adına öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Savaş, “Bunun için öncelikle dersleri ve uygulamaları, devamında hocalarınızla olan iletişim sorumluluğunuzu unutmayın. Mezun olduğunuzda tercih edeceğiniz kariyer seçeneklerinizde ihtiyaç duyacağınız donanımı üniversitemizde kazanacaksınız. Size sunulan imkânları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirdiğinizde, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğinize inanıyorum. Kendinizi geliştirmenin en önemli koşulu, hayata farklı açılardan bakabilme yetisini kazanmak ve en az bir yabancı dil bilmek zorunda olmanızdır. Sizler hayal kurarak ve yeniliklere imza atarak insanlık adına faydalı adımlar atacaksınız. Fatih Sultan Mehmet 11 yaşında İstanbul’u fethetmeyi düşünüyordu. Selahaddin Eyyubi de 8 yaşında Kudüs’ü alma hayali kuruyordu. Her ikisi de hayallerini gerçekleştirdi. Bu güç sizde de var. Tembellik ederek değil, çok çalışarak hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sizlerin de önemli işlere imza atmanızı bekliyoruz. Kendiniz için, aileniz için, bu millet için bir hedefiniz ve idealiniz olsun” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın konuşmasının ardından yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanı Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Muhammet Basir Kutlu, konsey olarak yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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