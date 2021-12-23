Uşak Zabıta ekipleri, marketleri denetledi

Uşak’ta Zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketlerde fiyat, son kullanma tarihi, ve hijyen denetimi düzenledi. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, düzenlenen denetlemede vatandaşların sağlığını ve ekonomik çıkarların göz önünde bulunarak uygulandığının altını çizdi.



Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi Ekipleri, şehir genelindeki birçok yerel ve zincir markette satılan ürünleri denetledi. Ekipler, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri başta olmak üzere; çocukların tükettiği atıştırmalıklar, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyat farklılıkları ve hijyenik koşullar gibi çeşitli konularda denetimler gerçekleştirdi. Gıda Denetim Birimi Ekipleri, denetlenen konularda eksik ya da hatalı davranan işletmelere gerekli yaptırımları uyguladı.



“Gerekli yaptırımlar uygulandı”

Düzenlenen denetimlere yönelik açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, söz konusu denetimlerin vatandaşın sağlığı ve ekonomik çıkarları göz önünde bulundurularak yapıldığının altını çizerek; “Belediye Zabıta Ekiplerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımız için sahada. Birçok markette, birçok konuyu kapsayacak biçimde denetimler gerçekleştirdik. Bazı konularda eksikleri bulunan kimi işletmelere gerekli uyarı ya da yaptırımlar uygulandı” diye konuştu.

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