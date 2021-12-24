TOKİ’den Uşak'a 2 milyar TL’lik yatırım 729 konutun sahipleri, çekilen kura ile belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ’den Uşak'a 2 milyar TL’lik yatırım 729 konutun sahipleri, çekilen kura ile belirlendi

İHA

TOKİ’den Uşak'a 2 milyar TL’lik yatırım 729 konutun sahipleri, çekilen kura ile belirlendi

Uşak’ta Karaağaç Mahallesi’nde bulunan TOKİ evleri için konut belirleme kurası düzenlendi. Düzenlenen kura çekiminde açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Uşak için toplamda 2 buçuk milyar TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Uşak Merkez Karaağaç'ta inşası devam eden konutlar için konut belirleme kurası gerçekleşti. Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekimine TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul katıldı. Toplamda 507 adet 2 artı 1 ve 222 adet 3 artı 1 evlerin kura çekimi öncesinde kürsüye gelerek konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşaklı vatandaşlara sunulan bu imkanlar için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı ve ekibine teşekkür etti. TOKİ bölgesinin Anıttepe olarak adlandırılmasını da öneren Başkan Mehmet Çakın, kentin kalkınması maksatlı bir çok projeye imza attıklarını da dile getirerek vatandaşların da nitelikli konutlarda yaşayabilmeleri için çeşitli imar planları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uşak'a 2 buçuk milyar TL’lik yatırım
Kura çekimi öncesinde kürsüye gelerek konuşma yapan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın önerisini geri çevirmeyerek konutların adını “Anıttepe” olacağını belirtti. Uşak'ın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut, toplu konut ihalesi olarak sosyal konuttan kentsel dönüşüme, sanayi sitelerinden hastaneye, okuldan millet bahçesine kadar bir çok projeyi hayata geçirerek biten ve devam eden projelerle birlikte Uşak'a 2 buçuk milyar TL’lik yatırım yapıldığını söyledi. Sözlerine devam eden Bulut, “Türkiye genelinde başlattığımız önemli kentsel dönüşüm projelerinden birini de Uşak ilimizde gerçekleştirdik. Sosyal konut kapsamında Uşak'a toplam 5 bin 372 konut yaptık. Bu konutların 4 bin 300’ü bitirilmiş olup vatandaşlarımıza teslim edilmiştir” dedi.

Bugün konut belirleme kurası çekilen 729 konut ile birlikte toplamda bin 81 konutun inşaatının da devam ettiğini sözlerine eklen Başkan Ömer Bulut konutlar hakkında bilgiler verdi.
Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyelerince kuralar çekilirken kurada çıkan vatandaşlara “Hayırlı olsun” dilekleri iletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak Üniversitesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere büyük destek
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere ...
Uşak Zabıta ekipleri, marketleri denetledi
YEREL HABERLER Uşak Zabıta ekipleri, marketleri denetledi
Uşak'ta 310 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak'ta 310 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Rektör Savaş öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Savaş öğrencilerle buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.