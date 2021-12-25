Uşakspor sahasında oynayacak

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UŞAK (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan orta sıralardaki Uşakspor yarın sahasında Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Uşakspor'da kart cezalısı golcü Tayyib Kanarya maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Veli Özdemir, Pazarspor'u yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatacaklarını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2021-12-25 11:28:13



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