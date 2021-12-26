Uşakspor - Pazarspor: 2-0

UŞAK, (DHA) - STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Selim Özen (xx), Sinan Bilen (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)
UŞAKSPOR: Umut (xxx) Kerem (xx), Canberk (xxx), Mete (xx), Emre Can (xxx), Berkay (xxx) (Dk. 68 Onurcan xx), Enes Olgun (xx), Resul (xxx), Mehmet Boztepe (xxx) (Dk. 90 Murat Han), Noyan (xxx) (Dk. 73 Ömer xx), Yasin (xx)
PAZARSPOR: Tunahan (x) Onur (xx), Kadir Kaan (x) (Dk. 71 Oğuzhan Eskiköy x), Hüseyin Eray (x) (Dk. 79 Okan x), Mehmet Kuruoğlu (x) (Dk. 78 Muhammet Nişancı x), Emrah (x) (Dk. 62 Hakan x), Birkan (xx), Muhammedmustafa (xx), Erkan (x), Mehmet Demirözü (xx), Uğur Can (x) (Dk. 46 Oğuzhan Demir x)
GOLLER: Dk. 37 Mehmet Boztepe, Dk. 65 Resul (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Mete (Uşakspor), Oğuzhan Eskiköy, Muhammedmustafa (Pazarspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk yarının son maçında Uşakspor, evinde Pazarspor'u 2 0 mağlup etti. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 37'nci dakikada Mehmet Boztepe ve 65'inci dakikada Resul attı. Grupta üst üste 2 beraberliğin ardından kazanan Uşakspor, sezonun ilk devresini 24 puanla Play-Off barajının 1 puan gerisinde tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-12-26 15:11:36
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