Başkan Çakın'dan E-Sporcuya müjde

Genç Kuşak Topluluğu, tekrardan bir ilke imza atarak 160 kişinin katıldığı ESpor Turnuvası düzenledi. 34 farklı takımın birbiriyle karşılaştığı turnuvada Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da müsabakalara katıldı.

Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Genç Kuşak Topluluğu, bir projeye daha imza atarak özellikle gençlerin ilgisini çeken ESpor Turnuvası düzenledi. Düzenlenen turnuvaya 34 takım olmak üzere 160 genç katıldı. Gençler tarafından yoğun ilgiyle düzenlenen turnuvaya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da katılarak mücadele etti. Life ESpor’da düzenlenen turnuvada Başkan Çakın, gençlerle birlikte Valorant adlı video oyunu oynadı. Turnuvaya saatler öncesinden yaptığı antrenmanla hazırlanan Başkan Çakın, kendisinin de gençler kadar heyecanlı olduğunu belirterek, “Gençler bu konuda çok marifetli. Biz işin altından nasıl kalkacağımızı bilmiyoruz ama turnuvanın çok keyifli olacağına inanıyorum. Biz Uşak Belediyesi olarak, gençlerimizi her alanda desteklemeye, onlarla eğlenmeye ve Uşak’ı onlar için daha keyifli hale getirmek için Genç Kuşak ile birlikte projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.





“E Spor Faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz”

Başkan Çakın, doğru kullanılması halinde ESpor faaliyetlerinin gençlere birçok faydasının olduğuna da vurgu yaparak, “Gençlerimize hızlı düşünme, strateji geliştirme gibi artı değerler sağlayan ESpor faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl içerisinde Uşak’ımıza bir ESpor Kulübü de kazandırmayı düşünüyoruz. Burada Uşak’tan yetenekli gençlerimize sahip çıkıp, diğer spor branşlarında olduğu gibi Uşak’ımızı başarılı bir şekilde temsil etmelerini arzu ediyoruz. Bu konuda da destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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