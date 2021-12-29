Uşak'ta 1 kilo 869 gram skunk ele geçirildi

Uşak'ta Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında bir ev ve arabada yapılan aramalarda 1 kilo 869 kilogram skunk, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca,tabancalara ait çok sayıda mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 370 lira para ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi'nde bulunan eve ve şahıslara ait olan bir araçta yapılan aramalarda toplamda 1 kilo 869 kilogram skunk, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca,tabancalara ait çok sayıda mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 370 lira para ele geçirildi.Operasyon kapsamında 4 şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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